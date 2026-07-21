Delincuencia
Dos detenidos por robar en una tienda de ropa de Pere Garau y agredir a la dependienta
Los acusados dieron una patada en la cabeza a la mujer y le rociaron la cara con un bote de desinfectante
Un hombre y una mujer de nacionalidad española han sido detenidos por robar en una tienda de ropa de Pere Garau, en Palma, y agredir a la trabajadora del establecimiento.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, a última hora de la tarde del lunes, los detenidos entraron en una tienda de ropa y, al ser recriminados por la dependienta al tratar de sustraer siete prendas de ropa, le dieron una patada en la cabeza y rociaron con un bote de desinfectante en la cara.
Al salir el presunto autor del local, varios testigos pudieron retenerle y llamar a la Policía Nacional. Cuando llegó una patrulla, los mismos testigos alertaron a los agentes de la dirección de huida de la agresora, con lo que pudieron localizarla y retenerla.
Posteriormente, los agentes se entrevistaron con la víctima y varios ciudadanos que confirmaron lo sucedido y detuvieron a ambos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. La víctima, que recuperó los objetos sustraídos, tuvo que ser atendida en un centro hospitalario por las heridas que le ocasionaron los asaltantes.
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