Delincuencia
Detenidos en Palma siete miembros de una banda juvenil de violentos atracadores
La Guardia Civil ha llevado a cabo doce registros esta mañana en domicilios y comercios
La Guardia Civil ha detenido al menos a siete miembros de un peligrosa banda de delincuentes juveniles que han cometido varios atracos violentos en diferentes puntos de Mallorca en las últimas semanas. Los investigadores han llevado a cabo una docena de registros esta mañana en domicilios y comercios de la ciudad, según han informado fuentes conocedoras del caso. Entre los acusados hay varios menores de edad.
La operación es fruto de una investigación llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida. Las pesquisas se iniciaron en hace varias semanas, después de que los agentes detectaran un notable aumento de los robos con violencia cometidos en diferentes localidades de la isla.
Los delincuentes abordaban a las víctimas en la calle y las agredían para hacerse con los efectos de valor que llevaran encima, especialmente joyas. Según la investigación, los atracadores daban salida a los objetos robados en tiendas de compraventa de oro.
Tras recabar abundante información y llevar a cabo seguimientos y vigilancias, los agentes encargados de las pesquisas han llevado a cabo esta mañana la fase de explotación de la investigación. A primera hora de la mañana han irrumpido en una docena de domicilios de barrios como Son Gotleu, La Soledat y el polígono de Levante. Al menos siete personas han sido detenidas. También se ha practicado un registro en un establecimiento de compraventa de oro en la calle Manacor.
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