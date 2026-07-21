Dos asaltantes hacen un 'mataleón' a un hamaquero en la Playa de Palma para robarle 150 euros

Dos asaltantes realizaron un 'mataleón' a un hamaquero en la Playa de Palma y le sustrajeron 150 euros, después de que este les recriminara que estuvieran tendidos en las tumbonas sin pagar. Estos reaccionaron violentamente contra la víctima y, cuando trato de perseguirles, esgrimieron una navaja de manera amenazante. Tras denunciar lo ocurrido, agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a estos dos individuos de 35 y 59 años, de nacionalidad colombiana, por un presunto delito de robo con violencia.

Un policía local mete en el coche patrulla a los asaltantes detenidos. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron el pasado sábado. La Base del 092 recibió un aviso de la Policía Local de Llucmajor alertando de una supuesta pelea. Dos patrullas de la Policía local de Palma acudieron al lugar. Al llegar, los policías al lugar, se toparon con un hamaquero sangrando por la nariz y con una herida abierta en el ojo izquierdo.

La víctima indicó a los policías que dos hombres habían estado utilizando las hamacas durante un largo periodo de tiempo sin pagar. Cuando este fue a cobrarles, estos se levantaron e intentaron marcharse, al tiempo que le insultaban. Al recriminarles su comportamiento, estos dos reaccionaron de forma violenta. Así, le propinaron puñetazos en la cara y en el cuerpo. Durante el ataque, el mayor de ellos le realizó un 'mataleón'. Al quedar el hombre indefenso, le sustrajeron 150 euros, que portaba en la riñonera, y huyeron.

Amenaza con una navaja

Al restablecerse poco después, el trabajador fue tras ellos, pero se vio obligado a desistir cuando uno de ellos le amenazó con una navaja. Los asaltantes desaparecieron a la altura del aparcamiento de un supermercado. No obstante un testigo corroboró la versión de la víctima. Los delincuentes huyeron en un coche.

Tras dar una batida por la zona, los policías encontraron el vehículo en la calle Marineta de Llucmajor. Tenía el motor en marcha y estaba ocupado por dos hombres. Estos coincidían plenamente con la descripción física de los asaltantes. Al realizarle un cacheo a uno de ellos, le encontraron 355 euros en el bolsillo y no pudo justificar su procedencia. De estos 150 euros fueron devueltos al hamaquero. Además, tanto en el vehículo como en una mochila se encontraban diversos útiles para cometer robos. A continuación los sospechosos fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia. Ambos fueron traspasados a la Policía Nacional.