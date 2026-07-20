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Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Según la Guardia Civil los arrestados están relacionados con delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca / GUARDIA CIVIL

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EP

La Guardia Civil y el servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a siete personas en una operación llevada a cabo este lunes en varios municipios de Mallorca.

Se trata de la segunda fase de la operación bautizada como 'Joker Bal/Yayo', que por el momento se ha saldado con un registro en Palma y otros nueve en Alcúdia.

En ellos, según han informado fuentes conocedoras de la operación, se han detenido a siete personas relacionadas con delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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En el operativo participan agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil tanto de Palma como de Barcelona.

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