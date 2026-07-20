Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026: Victoria de EspañaMundial 2026: MallorcaActivistas Santa Maria detenidasMUERE CICLISTA MALLORCATercera ola de calor en Mallorca
instagramlinkedin

Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença

La víctima cayó al suelo debido al parecer a un problema cardiaco

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un motorista de 52 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir una indisposición cuando circulaba por la carretera que une el Port de Pollença y Alcúdia. La víctima, de 52 años, ha caído al suelo y ha recibido un fuerte golpe en la cabeza después de un paro cardiaco, según las primeras pesquisas.

Los hechos han ocurrido poco antes de la una menos cuarto de la madrugada del lunes en la rotonda del Tricicle, en el kilómetro 60 de la carretera MA-2220, en la entrada del Port de Pollença, según ha informado el 061. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias de que se había producido un accidente de moto y que el piloto no respiraba.

Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias y patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima presentaba una parada cardiorrespiratoria y han tratado de reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano y solo han podido certificar su fallecimiento.

Noticias relacionadas

A la espera de los resultados de la autopsia, los investigadores trabajan con la hipótesis de que el hombre sufrió un problema cardiaco mientras circulaba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
  2. Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga
  3. Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
  4. Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
  5. Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
  6. Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
  7. La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
  8. Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal

Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença

Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença

Herida la ocupante de un coche junto Son Hugo al saltarse un paso a nivel y chocar contra el tren de Sóller

Herida la ocupante de un coche junto Son Hugo al saltarse un paso a nivel y chocar contra el tren de Sóller

Un asaltante irrumpe en una vivienda en Palma, agrede al morador discapacitado físico y causa destrozos al no hallar un buen botín

Un asaltante irrumpe en una vivienda en Palma, agrede al morador discapacitado físico y causa destrozos al no hallar un buen botín

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Detienen a un falso turista que robaba los efectos de los viajeros en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Detienen a un falso turista que robaba los efectos de los viajeros en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Muere un ciclista de 84 años en Pollença arrollado por un coche que se ha dado a la fuga

Investigada en Palma por usar una tarjeta falsificada para aparcar en reservados de discapacitados

Investigada en Palma por usar una tarjeta falsificada para aparcar en reservados de discapacitados
Tracking Pixel Contents