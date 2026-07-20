Muere un motorista de 52 años tras sufrir una indisposición en Pollença
La víctima cayó al suelo debido al parecer a un problema cardiaco
Un motorista de 52 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir una indisposición cuando circulaba por la carretera que une el Port de Pollença y Alcúdia. La víctima, de 52 años, ha caído al suelo y ha recibido un fuerte golpe en la cabeza después de un paro cardiaco, según las primeras pesquisas.
Los hechos han ocurrido poco antes de la una menos cuarto de la madrugada del lunes en la rotonda del Tricicle, en el kilómetro 60 de la carretera MA-2220, en la entrada del Port de Pollença, según ha informado el 061. Varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias de que se había producido un accidente de moto y que el piloto no respiraba.
Al lugar han acudido rápidamente dos ambulancias y patrullas de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil. Los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima presentaba una parada cardiorrespiratoria y han tratado de reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano y solo han podido certificar su fallecimiento.
A la espera de los resultados de la autopsia, los investigadores trabajan con la hipótesis de que el hombre sufrió un problema cardiaco mientras circulaba.
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