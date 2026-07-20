Muere un ciclista de 84 años en Pollença arrollado por un coche que se ha dado a la fuga

Un ciclista de 84 años ha fallecido la mañana de este lunes en Pollença al ser atropellado por un coche, que se ha dado a la fuga. Agentes de la Policía Local de Pollença y las asistencias sanitarias han intentado reanimar a la víctima sin éxito. La Guardia Civil investiga el caso para dar con el paradero del conductor huido.

El trágico accidente de tráfico ha ocurrido sobre las ocho de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 54 de la Ma-2220, la carretera que conduce al Port de Pollença. De repente, un coche ha arrollado a un ciclista que circulaba por la zona y ha proseguido su marcha. Mientras, los testigos han avisado a los servicios de emergencia.

En primera instancia, una patrulla de la Policía Local de Pollença se ha personado en el lugar. Al comprobar el grave estado de la víctima, los agentes han comenzado a realizar al ciclista maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal sanitario. Hasta el punto donde ha ocurrido el accidente ha acudido una UVI móvil del Ib-salut. Los facultativos han proseguido con los intentos de resucitación del ciclista, pero este no ha respondido a los estímulos y han confirmado su fallecimiento.

Investigación

Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cómo ha ocurrido el siniestro. También han iniciado las pesquisas para tratar de localizar al conductor, que habría incurrido en un presunto delito de abandono del lugar del accidente.