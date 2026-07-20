Herida la ocupante de un coche junto Son Hugo al saltarse una paso a nivel y chocar contra el tren de Sóller

Una nueva colisión de un coche contra el tren de Sóller ha tenido lugar en Son Hugo la tarde de este domingo después de que un coche se saltara el semáforo en rojo del paso a nivel. Una de las ocupantes ha sufrido contusiones por el impacto. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia.

Estado en el que ha quedado el coche al chocar contra el tren de Sóller en Son Hugo. / Joan Mora

El accidente de tráfico tuvo lugar sobre las 19.50 horas de este domingo en el paso a nivel del tren de Sóller a la altura de Son Hugo. Se trata de un punto negro debido a la frecuencia con que se producen colisiones al saltarse los conductores el semáforo en rojo del paso a nivel.

En esta ocasión el implicado ha sido un coche de alquiler conducido por un hombre. Este se ha saltado el semáforo en rojo del paso a nivel de Son Hugo sin advertir que el convoy se estaba acercando en ese preciso instante. El choque ha causado importantes daños en la carrocería del turismo. Una de las ocupantes ha sufrido policontusiones.

Alcoholemia negativa

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado agentes de la Policía Local de Palma de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac). Los policías han determinado que el accidente se ha producido al saltarse el conductor del coche el semáforo en rojo. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, esta ha dado un resultado negativo. La ocupante herida en el accidente ha sido trasladada en una ambulancia a una clínica con policontusiones.