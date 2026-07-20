Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou

El SAMU061 ha informado este lunes del fallecimiento de un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou, en el término municipal menorquín de Alaior.

El aviso alertó a los servicios de emergencia que el hombre había sido sacado del agua y no respiraba. En concreto, hasta la playa se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, que no han podido reanimar al paciente.