Detienen a un falso turista que robaba los efectos de los viajeros en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma

Un delincuente se hacía pasar por un turista más para saquear las pertenencias de los viajeros, en un momento de descuido, en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este ladrón, de origen argelino, como presunto autor de un delito de hurto. No obstante se le atribuyen muchas fechorías similares en estas instalaciones aeroportuarias.

Los hechos ocurrieron el domingo de la semana pasada. Un viajero denunció a la Policía Nacional que le habían sustraído algunas de sus pertenencias en el aparcamiento del aeropuerto de Palma. En concreto esto había tenido lugar cuando comprobaba el coche que acababa de alquilar. El ladrón aprovechó ese momento para sustraerle una tablet, la cartera con documentación, 200 euros en efectivo, una mochila y un juego de llaves de una vivienda de la Part Forana.

A tenor de esta denuncia, los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional realizaron diversas gestiones para identificar a este delincuente y esclarecer los hechos. Una vez que lograron determinar su identidad, establecieron un dispositivo especial para tratar de dar con su paradero. Los policías también averiguaron que este individuo contaba con numerosos antecedentes por haber cometido hechos similares.

Finalmente, los agentes dieron con el sospechoso sobre las 18.45 horas del pasado martes en el aparcamiento del Aeropuerto de Palma, escenario habitual de sus habituales fechorías. A continuación este sujeto fue detenido por un presunto delito de hurto.

Sin despertar sospechas

Los investigadores de la Comisaría del Aeropuerto de la Policía Nacional averiguaron que este delincuente se vestía como un turista para camuflarse entre el resto de viajeros sin despertar sospechas y lograba pasar desapercibido. De esta manera podía acercarse a ellos y sustraerle sus efectos de valor en diversos puntos de las instalaciones aeroportuarias. Aunque el aparcamiento era su escenario preferido para cometer sus fechorías.

A raíz de la detención de este individuo en el Aeropuerto de Palma, la Policía Nacional insta a los usuarios a que permanezcan siempre atentos a sus pertenencias. Muy especialmente en las zonas de gran afluencia de personas, al acceder al transporte público o al recoger un coche en el aparcamiento.