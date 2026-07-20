Un asaltante irrumpe en una vivienda en Palma, agrede al morador discapacitado físico y causa destrozos al no hallar un buen botín

Un asaltante irrumpió en una vivienda de Palma y propinó una paliza al morador al aprovecharse de su discapacidad física. Tras no encontrar un buen botín, causó numerosos destrozos en el domicilio antes de marcharse. Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a este individuo, de origen español, por un presunto delito de robo con violencia y daños. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión sin fianza.

El atraco se produjo sobre las 20.00 horas del pasado mes de marzo en un domicilio colindante con la calle Aragón de Palma. El delincuente tocó en la ventana de una vivienda y entabló una conversación con el morador de la misma. A continuación le pidió dinero.

Ante la negativa de la víctima a darle dinero alguno, el sujeto comenzó a insultar al hombre. En un momento dado, este individuo logró acceder al interior sin el consentimiento del morador. A continuación golpeó al hombre, que sufre una discapacidad física, le empujó y le propinó un puñetazo en la cara. Tras rebuscar en la habitación del residente en el inmueble, el afectado intentó evitarlo. El malhechor reaccionó de nuevo de forma violenta, le tiró al suelo y le pateó la espalda.

Una vecina que estaba en la calle se percató de lo sucedido, al escuchar ruido en el domicilio. Tras acceder al interior, auxilió a la víctima y le recriminó al asaltante su comportamiento extremadamente violento con el morador discapacitado. Al no encontrar dinero, el delincuente empujó de nuevo al hombre y le hizo caer al suelo otra vez. Acto seguido causó daños en la puerta, en la ventana y en el televisor antes de marcharse.

En busca y captura

Tras interponer la víctima la correspondiente denuncia, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro de la Policía Nacional iniciaron la investigación para esclarecer este violento atraco en el interior de un domicilio de Palma ocurrido el pasado mes de marzo. Una vez identificado el malhechor, no pudo ser localizado y fue puesto en busca y captura.

Las pesquisas policiales culminaron el pasado sábado. Una patrulla de la Policía Nacional del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizó al sospechoso en la plaza Fra Joan Alcina del barrio palmesano de Son Gotleu. Los agentes constataron que sobre este individuo recaía una orden de búsqueda y captura por este violento atraco. A continuación fue detenido por un presunto delito de robo con violencia. Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza.