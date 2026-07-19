Rescatan en helicóptero a una mujer herida en Sóller
La víctima sufría una lesión en una pierna que le impedía caminar, y fue evacuada al hospital de Inca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El helicóptero sa Milana, de los Bombers de Mallorca, ha rescatado este mediodía a una mujer que ha sufrido una lesión en una pierna y no podía caminar mientras se encontraba en la zona de Bens d'Avall, en Sóller.
Según informan fuentes de los Bombers, sobre las doce y media del mediodía la mujer ha sufrido una caída que le ha causado una lesión en una pierna. Al lugar se ha desplazado el helicóptero sa Milana, que la ha trasladado al hospital de Inca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
- Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
- Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos
- Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera
- La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
- Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal
- Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma