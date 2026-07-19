Rescatan en helicóptero a una mujer herida en Sóller

El helicóptero sa Milana, de los Bombers de Mallorca, ha rescatado este mediodía a una mujer que ha sufrido una lesión en una pierna y no podía caminar mientras se encontraba en la zona de Bens d'Avall, en Sóller.

Según informan fuentes de los Bombers, sobre las doce y media del mediodía la mujer ha sufrido una caída que le ha causado una lesión en una pierna. Al lugar se ha desplazado el helicóptero sa Milana, que la ha trasladado al hospital de Inca.