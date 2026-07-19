Policías y guardias buscaron durante dos horas el cadáver de la víctima del atropello de Cala Mesquida, que estaba oculto bajo la garriga

Policías y guardias civiles tuvieron que buscar durante más de dos horas para localizar los restos del hombre que ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un coche en la carretera de Cala Mesquida, en Capdepera, ya que había quedado oculto entre los matorrales. Y cuando lo encontraron fue necesaria la intervención de los Bombers de Mallorca, que tuvieron que abrir con motosierras un camino entre la densa garriga para rescatarlo. El presunto autor del atropello, que inicialmente se dio a la fuga pero volvió poco después, dio positivo en el control de alcoholemia y ha sido detenido.

El accidente ocurrió sobre las siete y media de la mañana, en la carretera que va de Capdepera a Cala Mesquida. Según las primeras informaciones, la víctima es un hombre que había salido a correr, y que ha sido atropellado por un coche que circulaba en sentido contrario. El impacto ha sido tan brutal que la víctima ha salido despedida a unos veinte metros de distancia, y según todos los indicios, ha fallecido en el acto.

Tras recibir los primeros avisos sobre un posible accidente de tráfico, se han desplazado al lugar varias patrullas de la Policía Local de Capdepera y de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes han localizado unos restos que evidenciaban que había una víctima, según todos los indicios fallecida, pero no se veía el cadáver por ningún lado. El conductor, por su parte, se había dado a la fuga.

Poco después los agentes han localizado el vehículo, con señales de un fuerte impacto en la parte frontal, aparcado en un camino sin salida cerca de allí. El conductor había vuelto al lugar del accidente. Fue sometido a un control de alcoholemia y ha dado positivo, por lo que ha quedado detenido.

Mientras tanto, los policías y guardias civiles seguían buscando a la víctima. Se han encontrado con enormes dificultades, ya la zona está poblada por una densa garriga que complicaba mucho el acceso y no había ninguna señal sobre la dirección en la que podría haber caído. Finalmente, tras rastrear en círculos alrededor del lugar del siniestro, sobre las diez de la mañana han localizado el cadáver. Estaba en medio de unas matas tan tupidas que era imposible verlo hasta que llegabas prácticamente a su lado.

La densa vegetación ha dificultado la búsqueda del cadáver. / DM

El traslado de los restos ha sido también muy complicado, y han tenido que intervenir dotaciones de los Bombers de Mallorca, que han abierto con motosierras un camino en la garriga para llegar hasta el cuerpo y poder sacarlo.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente.