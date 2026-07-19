Muere un hombre atropellado en Cala Mesquida, en Capdepera, por un coche que se dio a la fuga

Un hombre ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un coche en las proximidades de Cala Mesquida, en Capdepera. El conductor se ha escapado tras el siniestro, pero ha regresado posteriormente al lugar y ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que ha quedado detenido por la Guardia Civil.

El accidente ha ocurrido sobre las siete y media de la mañana. Al parecer la víctima es un hombre que había salido a correr por las inmediaciones de Cala Mesquida, y ha sido atropellado por un vehículo que circulaba en sentido contrario. El impacto ha sido tan brutal que la víctima ha salido despedida a una zona de bosque junto a la carretera, y ha fallecido prácticamente en el acto.

Noticias relacionadas

El conductor se ha dado a la fuga tras el siniestro. Al lugar se han desplazado con urgencia dotaciones de la Policía Local de Capdepera y la Guardia Civil de Tráfico, que han abierto una investigación para localizar al fugitivo. Este hombre se habría presentado posteriormente en el lugar, y ha dado positivo en el control de alcoholemia, por lo que ha quedado detenido.