Investigada en Palma por usar una tarjeta falsificada para aparcar en reservados de discapacitados

Una mujer alemana de 36 años ha quedado investigada en Palma por utilizar una tarjeta falsificada para aparcar en reservados de personas con movilidad reducida. Agentes de la Policía Local detectaron el fraude cuando realizaban un control en el aparcamiento de un centro comercial.

Según informa la Policía Local, el pasado 22 de abril una patrulla examinó un coche que estaba aparcado en un reservado de personas con movilidad reducida de un centro comercial de la calle General Riera de Palma. Desde el exterior del vehículo los agentes detectaron detalles en la tarjeta, expedida aparentemente en Alemania, que les hicieron sospechar que había sido falsificada. Requirieron la presencia del conductor a través de la megafonía del establecimiento, pero no se presentó. Finalmente los agentes se alejaron, pero vigilaron el coche discretamente. Entonces vieron a la mujer abría el vehículo, y la identificaron.

Noticias relacionadas

Tras una revisión minuciosa y después de contactar con las autoridades alemanas, la Policía ha confirmado que el documento había sido falsificado. La mujer fue citada a declarar como investigada por un delito de falsedad de documento oficial.