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Detenido por tocar las nalgas a una mujer en la Estación Intermodal de Palma

El individuo afirmó que había manoseado a la víctima porque le miraba, y se enfrentó violentamente a los policías

Agentes de la Policía Nacional, en la Estación Intermodal de Palma.

Agentes de la Policía Nacional, en la Estación Intermodal de Palma. / CNP

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron la semana pasada a un hombre al que sorprendieron cuando tocaba las nalgas a una mujer en la Estación Intermodal de Palma. El individuo, de nacionalidad marroquí, afirmó que lo hizo porque la víctima le había "enseñado el culo" y le miraba, y se enfrentó violentamente a los policías, que resultaron heridos.

Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 11 de julio. Agentes de la Brigada Móvil de la Policía desplazados desde la península para reforzar la seguridad en Palma los meses de verano estaban de patrulla en la Estación Intermodal, cuando vieron a un individuo que le estaba tocando las nalgas a una mujer. La víctima parecía muy asustada y trataba de separarse, pero él no la dejaba.

Los atentes retuvieron de inmediato al hombre, que se mostró muy agresivo. Afirmó que lo había hecho porque la chica le había "enseñado el culo" y le miraba. La víctima mantuvo que no lo conocía de nada y que quería denunciarlo. Cuando los policías trataron de esposarle se enfrentó a ellos y les causó diversas lesiones. También amenazó a uno de los agentes: "Ten cuidado por la calle, que me he quedado con tu cara", le dijo.

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El hombre terminó arrestado por los delitos de agresión sexual y atentado a los agentes, que tuvieron que recibir asistencia médica.

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