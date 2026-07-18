La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
El vehículo estaba suspendido sobre un gato y le habían quitado una de las ruedas
La Policía Local de Palma recuperó el pasado miércoles un coche y unos neumáticos que habían sido sustraídos y posteriormente abandonados en el aparcamiento del hospital de Son Llàtzer. Los agentes abrieron una investigación para tratar de identificar a los autores de los robos.
El vehículo fue localizado por un vigilante de seguridad del hospital de Son Llàtzer, que llamó a la Policía Local al sospechar que pudiera haber sido sustraído. El coche había sido abandonado después de quitarle una de las ruedas, y seguía suspendido sobre el gato. Los agentes confirmaron que había sido robado el pasado 4 de julio. Desde la central del 092 se pusieron en contacto con su dueño, que acudió al lugar y se hizo cargo de él.
Mientras esperaban la llegada del propietario del coche, los policías repararon en que había dos ruedas escondidas debajo. Las examinaron y comprobaron que ninguna era la que le faltaba al turismo. Posteriormente averiguaron que habían sido robadas en el aparcamiento esa misma madrugada al turismo de una enfermera que realizaba el turno de noche. Los agentes contactaron con ella y le devolvieron los neumáticos.
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