Un pasillo de honor para el inspector Jesús Baizán
Decenas de agentes rinden homenaje al oficial, uno de los jefes del 091, al finalizar su último día de servicio
Decenas de agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional despidieron el viernes con un pasillo en las puertas de la Jefatura de Palma al inspector Jesús Baizán, jubilado tras 38 años de servicio. El inspector Baizán era uno de los jefes de la sala del 091, y era muy apreciado por los policías que trabajaban con él. "Disfrutad de este trabajo, porque este cuerpo y la gente lo agradecen", recomendó a sus compañeros, mientras aullaban las sirenas de los coches patrulla.
Baizán ha sido policía durante 38 años y ha ocupado puestos de responsabilidad en la Brigada de Seguridad Ciudadana. En su última etapa estaba al frente de uno de los turnos del 091, por lo que tenía un contacto directo con las patrullas que prestan servicio en las calles. Muchos de estos agentes eran los que le han esperado en las puertas de la Jefatura de Palma, en posición de firmes, para rendirle homenaje el viernes en su último día de trabajo.
"Es un día triste para mí", reconoció, al tiempo que deseó a sus compañeros "que lleguéis bien de salud". Y un consejo: "Disfrutad, porque pasa muy rápido".
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