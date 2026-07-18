Dos jóvenes heridos de gravedad en un accidente de moto en la carretera de la Serra de Tramuntana
El vehículo en el que circulaba la pareja se ha salido de la vía en una curva
Dos jóvenes, un chico y una chica de unos 25 años, han resultado heridos de gravedad hoy al mediodía en un accidente de moto en la carretera de la Serra de Tramuntana, en Mallorca, cuando el vehículo en el que circulaban se ha salido de la vía.
Según confirman desde la Guardia Civil, el siniestro se ha producido sobre las doce del mediodía a la altura del kilómetro 40 de la carretera Ma-10, cerca de Sóller. La pareja iba en una motocicleta de gran cilindrada que se ha salido de la vía en una curva. Los dos jóvenes, de nacionalidad española, han sufrido fracturas y su estado es grave, aunque en principio sus vidas no corren peligro.
Los dos accidentados han sido evacuados a los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer, mientras que la Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.
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