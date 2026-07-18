Dos detenidos en Palma por una estafa piramidal

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja que presuntamente llevó a cabo una estafa piramidal: captaban a inversores con las promesas de altas rentabilidades, que abonaban inicialmente con las aportaciones de otras víctimas. Además condicionaban las ganancias a que los mismos estafados convencieran a otras personas.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, tras recibir denuncias sobre una posible estafa de tipo piramidal en Palma. Los agentes investigaron las actividades de a trama y descubrieron que las víctimas tenían que aportar un capital y captar a dos personas más para recibir los intereses. De esta manera los presuntos estafadores pagaban los supuestos beneficios, aunque no invertían el dinero en ningún producto real.

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Los agentes concluyeron que los dos supuestos responsables de la empresa se habían apropiado de la mayor parte del dinero aportado por los inversores, por lo que fueron detenidos por un delito de estafa.