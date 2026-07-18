Un conductor ebrio "encalla" en una zona en obras en Alcúdia cuando huía de la Policía
El individuo se escapó de los trabajadores de un hotel, que intentaron evitar que circulara en esas condiciones, se metió en un solar y acabó atascado sobre un montón de grava
Un conductor ebrio acabó en la madrugada de ayer con su coche atascado sobre un montón de grava en una zona de obras de Alcúdia, donde se metió para tratar de escapar de la Policía Local. El individuo triplicó la tasa máxima de alcoholemia, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad del tráfico.
Los hechos, según informa la Policía Local de Alcúdia, ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada. La central de la Policía recibió un aviso de que los empleados de un complejo turístico habían intentado retener a un hombre con claros síntomas de ebriedad, e impedir que condujera en ese estado. Sin embargo el individuo se había escapado con su coche antes de que llegaran los agentes.
Cuando, poco después, una patrulla localizó el vehículo, el conductor trató de darse a la fuga. Durante la persecución se metió en una zona en obras, se subió a un montón de grava el coche quedó atascado, con las ruedas al aire.
El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia y triplicó la tasa máxima permitida, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, y denunciado por diversas infracciones realizadas durante su intento de fuga.
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