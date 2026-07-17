Un turista armenio fallece ahogado en la playa de Palmira, en Calvià

Un turista de nacionalidad armenia de 78 años falleció hoy al mediodía en el mar, en la playa de Palmira. La víctima fue rescatada inmóvil del agua. Tanto los socorristas como el personal sanitario trataron de reanimarlo durante 45 minutos, pero en vano.

El incidente ocurrió sobre la una del mediodía, en la playa de Palmira, en Calvià. Los socorristas se percataron de que había una persona inmóvil en el agua y la llevaron hasta la playa. Se trataba de un hombre de avanzada edad, que estaba inconsciente. Tanto los socorristas como el personal de la ambulancia que acudió al lugar le realizaron maniobras de reanimación durante unos 45 minutos, pero todo fue inútil. El hombre falleció en la playa. Fue identificado como un turista armenio de 78 años. Junto a él estaba su esposa, que estaba muy afectada y tuvo que recibir asistencia psicológica.

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Se trata del sexto bañista que es rescatado y recibe maniobras de reanimación en las playas de Calvià desde que comenzó la temporada turística.