La explosión de la batería de una bicicleta causa daños en un coche en Son Gotleu
Los vecinos lograron apagar el fuego arrojando cubos de agua
La batería de una bicicleta eléctrica de un repartidor explotó de forma espontánea el pasado martes cuando la estaba cambiando en plena calle de Son Gotleu. El usuario de la bici salió ileso, aunque la deflagración provocó daños en un coche aparcado al lado. La pieza se incendió, pero los vecinos de la zona lograron sofocar el fuego arrojando cubos de agua.
Según informa la Policía Local de Palma, el incidente ocurrió a las tres y media de la tarde del pasado martes en una calle de Son Gotleu. Según explicó posteriormente el usuario de la bicicleta, que trabaja como repartidor, el vehículo cuenta con dos baterías, para poderlas sustituir cuando una se agota. Es lo que estaba haciendo en ese momento. Cuando dejó una de las baterías en el suelo, estalló y se incendió, afectando a un coche aparcado al lado.
El estruendo congregó a un buen número de vecinos, que vieron que el repartidor intentaba inútilmente apagar el fuego con el pie. Varios de los residentes le ayudaron y arrojaron cubos de agua hasta conseguir sofocar las llamas.
Cuando llegó al lugar una patrulla policial alertara por el 092 la batería estaba ya apagada, y observaron que había restos de la pieza alrededor, que habían saltado con la explosión, y que un turismo presentaba quemaduras y daños de consideración. Los Bombers de Palma establecieron un perímetro de seguridad y examinaron la pieza para confirmar que no presentaba ningún peligro
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