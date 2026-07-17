Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos

Tres hermanos de nacionalidad marroquí de 18, 23 y 26 años, fueron detenidos por la Policía Nacional por golpear y agredir sexualmente a una joven en la Playa de Palma en la madrugada del pasado 30 de junio. La víctima relató a los policías que primero la abordaron, tratando de «ligar», pero ella les envió «a la mierda». Entonces reaccionaron con violencia. Entre los tres la agarraron del cuello y la arrastraron hasta la arena, donde le intentaron bajar los pantalones presuntamente para violarla. La joven, también de poco más de veinte años, opuso una fuerte resistencia, por lo que no pudieron consumar la violación, aunque le propinaron golpes en la cara y la sometieron a tocamientos sexuales. Dos semanas después, la víctima reconoció a los agresores en la calle y alertó a la Policía, que les arrestó.

Los hechos, informan fuentes policiales, ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del pasado 30 de junio. Los tres hermanos abordaron a una joven en una zona de ocio nocturno de la Playa de Palma, cerca del límite de Llucmajor. Según el relato que hizo posteriormente la víctima, primero trataron de «ligar» con ella, pero la joven les envió «a la mierda».

Los jóvenes reaccionaron entonces con violencia. La agarraron del cuello y entre los tres la arrastraron hacia la zona de arena de la playa, donde la sometieron a tocamientos sexuales y le intentaron bajar los pantalones, presuntamente con la intención de violarla. La chica gritó y opuso una fuerte resistencia. Aunque le propinaron patadas y puñetazos en la cara, no pudieron consumar la violación y finalmente se escaparon.

La víctima, una joven de unos 25 años, presentó una denuncia ante la Policía Nacional, aunque inicialmente no mencionó la agresión sexual porque, según relató posteriormente, le daba «vergüenza». Así que solo contó que los tres individuos le habían pegado y le habían quitado el teléfono móvil.

Sin embargo, dos semanas después, el pasado martes, sobre las nueve de la noche, la joven se tropezó con sus agresores en plena calle Trencadors, muy cerca de donde ocurrió la agresión. En ese momento la chica iba acompañada por un familiar. Avisaron de inmediato a la Policía Nacional y el hombre logró retener a dos de ellos hasta que llegó una patrulla. Los agentes realizaron una batida por los alrededores y localizaron al tercer sospechoso poco después.

Los agentes comprobaron que los tres detenidos son hermanos, de 18, 23 y 26 años, de nacionalidad marroquí pero con residencia legal en España.

Tras ser detenidos, la joven presentó una ampliación de la denuncia, en la que relató que durante el asalto trataron de quitarle los pantalones, presumiblemente con la intención de violarla, y la sometieron a tocamientos sexuales. Explicó que no había denunciado este extremo en un primero momento porque le daba «vergüenza». La joven no sufrió lesiones de gravedad a consecuencia de la agresión.

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Los tres sospechosos quedaron detenidos por los delitos de lesiones y agresión sexual.