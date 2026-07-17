Detenido por herir con un cuchillo en el cuello a un hombre en Cala Rajada
El sospechoso presuntamente robó también una cadena por el método del tiró y vejó a un familiar
Un hombre de 36 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Cala Rajada por intento de homicidio, después de que el lunes presuntamente hiriera en el cuello con un cuchillo a un vecino durante una discusión. El arrestado está investigado también por los delitos de violencia doméstica y robo con violencia, ya que habría vejado a un familiar y arrebatado una cadena de oro a un viandante tras darle un tirón.
Según informa la Guardia Civil, el pasado lunes el sospechoso, de 36 años, mantuvo una fuerte discusión con un vecino en Cala Rajada y le clavó un cuchillo en el cuello. La víctima tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Son Espases en estado grave.
Poco antes, el individuo había insultado y vejado a un familiar y luego había robado una cadena de oro a un viandante.
El individuo había escapado, pero la Guardia Civil de Artà llevó a cabo una investigación y le arrestó ayer y le ha puesto a disposición judicial.
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