Detenida por asaltar con violencia a una discapacitada en su casa de Palma
La víctima trató de impedir la entrada a la ladrona y durante el forcejeo sufrió diversas lesiones
La Policía Nacional ha detenido a una mujer española como presunta autora de un robo con violencia a una discapacitada en su domicilio de Son Roca, en Palma. La víctima trató de impedirle la entrada y sufrió diversas lesiones durante el forcejeo.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las once de la noche en la barriada de Son Roca, en Palma. La presunta ladrona llamó al timbre de un domicilio, donde al parecer sabía que vivía una mujer con discapacidad. Cuando la víctima abrió la puerta, la asaltante trató de colarse por la fuerza. La mujer discapacitada intentó impedirlo y ambas mantuvieron un forcejeo, en el que la víctima sufrió diversas lesiones.
Finalmente la mujer entró en la casa, cogió una cartera con dinero del dormitorio y se escapó.
Al día siguiente, la propietaria de la casa recibió varios avisos de que estaban intentando realizar compras con su tarjeta bancaria. Varias patrullas policiales acudieron al lugar y localizaron a la sospechosa, que fue detenida. Los agentes recuperaron la cartera, que fue devuelta a su propietaria.
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