Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención activistasDecreto del taxi y los VTCEclipse en MallorcaEstafa hombre 80 añosPablo Torre
instagramlinkedin

Detenida por asaltar con violencia a una discapacitada en su casa de Palma

La víctima trató de impedir la entrada a la ladrona y durante el forcejeo sufrió diversas lesiones

Un agente de la Policía Nacional en Palma.

Un agente de la Policía Nacional en Palma. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer española como presunta autora de un robo con violencia a una discapacitada en su domicilio de Son Roca, en Palma. La víctima trató de impedirle la entrada y sufrió diversas lesiones durante el forcejeo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las once de la noche en la barriada de Son Roca, en Palma. La presunta ladrona llamó al timbre de un domicilio, donde al parecer sabía que vivía una mujer con discapacidad. Cuando la víctima abrió la puerta, la asaltante trató de colarse por la fuerza. La mujer discapacitada intentó impedirlo y ambas mantuvieron un forcejeo, en el que la víctima sufrió diversas lesiones.

Finalmente la mujer entró en la casa, cogió una cartera con dinero del dormitorio y se escapó.

Noticias relacionadas

Al día siguiente, la propietaria de la casa recibió varios avisos de que estaban intentando realizar compras con su tarjeta bancaria. Varias patrullas policiales acudieron al lugar y localizaron a la sospechosa, que fue detenida. Los agentes recuperaron la cartera, que fue devuelta a su propietaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents