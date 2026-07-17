Controlado un incendio en el Puig de sa Bassa, en Son Servera

Efectivos del Ibanat y de los Bombers de Mallorca, con un helicóptero y una avioneta, y con el apoyo de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, siguen trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado esta mañana en la zona del Puig de sa Bassa, muy cerca de la localidad de Son Servera. La rápida movilización de los servicios de emergencia ha permitido controlar el fuego, que ha arrasado una zona de bosque todavía por determinar.

Según informan fuentes del Ayuntamiento de Son Servera, el fuego se ha declarado esta mañana y, tras recibirse los primeros avisos, se han movilizado inicialmente agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la Brigada Municipal. Rápidamente han acudido dotaciones del Ibanat, con una avioneta y un helicóptero, y bomberos de los parques de Felanitx y Manacor.

Ajuntament Son Servera

Sobre el mediodía el fuego estaba controlado, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando en la extinción.

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El alcalde de Son Servera, Pep Servera, y el teniente de alcalde y concejal de Policía, Bernat Grimalt, han acudido a la zona afectada para apoyar a los equipos de emergencia y poner a su disposición todos los medios disponibles del Ayuntamiento.