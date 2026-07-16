Prisión para el delincuente que propinó una paliza al exalcalde de Alcúdia

El titular del juzgado de guardia de Inca ha ordenado hoy el ingreso en prisión del delincuente que presuntamente propinó una paliza al exalcalde de Inca Mateu Salord en su domicilio. La víctima tuvo que ser hospitalizada a consecuencia de los golpes recibidos. Sus familiares denunciaron que llevaba mucho tiempo coaccionado por el individuo, al parecer un drogadicto, que iba a su casa a pedirle dinero.

Fuentes judiciales han confirmado que el sospechoso, que fue detenido poco después de la agresión, ocurrida el lunes por la noche, ha sido conducido hoy a disposición del juzgado de guardia de Inca para prestar declaración como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones. Tras su comparecencia, el titular del juzgado ha ordenado su ingreso en la cárcel de Palma.

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El detenido es un delincuente reincidente de Alcúdia de 52 años . Familiares de Mateu Salord, de 95 años, denunciaron tras la agresión que solía presentarse en casa del anciano y le coaccionaba para que le diera dinero. Cuando el pasado lunes por la noche el exalcalde de Alcúdia se negó, el hombre presuntamente le propinó puñetazos en la cara y el cuerpo, y le robó la cartera y un sobre con dinero que encontró en la casa. La víctima pidió ayuda a un vecino y fue trasladado a un hospital, mientras que la Policía Local y la Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que permitió detener al sospechoso poco después.