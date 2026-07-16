Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo

El concejal del Ayuntamiento de Valldemossa Francesc Marín Marbán se enfrenta a peticiones de hasta siete años y medio de cárcel por estafar más de 200.000 euros a su anciano padre. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los otros dos hijos del hombre a través de la abogada Catalina Vanrell, sostienen que el acusado se aprovechó del deterioro cognitivo de su progenitor para hacerse con el control de sus propiedades y su dinero y le imputan delitos de estafa y falsedad documental. Francesc Marín, regidor de cultura, educación y patrimonio histórico-artístico y miembro de Independents per Valldemossa, niega en su escrito de defensa todos los cargos y reclama su absolución. La jueza encargada del caso ha dictado ya el auto de apertura de juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial.

La Fiscalía expone en su escrito de acusación que Marín, de 52 años, cometió los hechos a partir de septiembre de 2018, cuando su padre empezaba a padecer un deterioro cognitivo -avalado por los posteriores informes forenses- que le impedía conocer el alcance y las consecuencias de determinados contratos. El acusado consiguió que la víctima realizara una transferencia de 36.000 euros a su favor. Entre 2019 y 2021, prosigue el ministerio público, cuando el estado del anciano se agravó, consiguió que alquilase varios inmuebles y se quedó las rentas percibidas entre agosto de 2022 y octubre de 2023. También se apropió de 4.800 euros de su padre por el retroceso de una obra no realizada. Además, en abril de 2021, cuando la capacidad cognitiva de su padre estaba ya muy afectada por el avance de la enfermedad, le convenció para otorgar un poder notarial a su favor que le permitía firmar documentos y hacer gestiones en su nombre.

En una residencia

Los dos hermanos del acusado cifran la estafa en unos 202.150 euros. Señalan que Francesc Marín llegó a alquilar la propia vivienda del anciano, al que internó en una residencia en agosto de 2022 sin consultar a ningún otro miembro de la familia, según su versión. Por estos alquileres se habría apropiado de 76.150 euros. La acusación particular afirma además que el acusado realizó varias extracciones de dinero de dos cuentas bancarias de su padre, obteniendo en total más de 126.000 euros, que eran todos los ahorros del anciano. Lo hizo gracias al poder notarial que le hizo firmar aprovechándose de su deteriorado estado mental.

La Fiscalía acusa a Francesc Marín de un delito de estafa continuado, por el que reclama una condena de seis años de prisión, una multa de 3.600 euros y que indemnice a su padre con 36.000 euros. La acusación particular, por su parte, le imputa además otro delito de falsedad documental y considera una agravante de la especial vulnerabilidad de la víctima. Solicita una condena de siete años y medio de prisión y eleva la indemnización a 202.150 euros.

En su escrito de defensa, el abogado de Marín plantea como cuestión previa que sus dos hermanos no están legitimados para ejercer la acusación, por lo que pide que se les aparte del proceso. Además, niega todas las imputaciones y plantea que, en todo caso, concurre la excusa absolutoria de parentesco y solicita su exculpación total.

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En un reciente auto, la jueza de Inca encargada de la instrucción del caso ha decretado la apertura de juicio oral por los dos delitos que se le atribuyen y ordena que Marín deposite una fianza de 270.000 euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil. El caso será enjuiciado por la Audiencia Provincial.