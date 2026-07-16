El incendio declarado en la casa de una mujer con síndrome de Diógenes en Llucmajor sigue activo 24 horas después

Veinticuatro horas después de que se iniciara el incendio en una casa del Carrer Major de Llucmajor donde residía una anciana con síndrome de Diógenes que había acumulado una enorme cantidad de desechos, los Bombers de Mallorca siguen trabajando para tratar de sofocar el fuego. Las numerosas bolsas de basura con papel que se acumulaban en su interior han actuado como combustible y han provocado el derrumbe del tejado. Cuatro personas, miembros de dos familias distintas, tuvieron que ser desalojadas ayer de la finca colindante ante el riesgo que sufrían. La dueña de la casa, una antigua profesora de 78 años que al parecer sufre una enfermedad mental que le ha llevado a acumular trastos desde hace más de una década, permanece ingresada en la unidad de Psiquiatría del hospital de Son Llàtzer.

Dotaciones del parque de Llucmajor de los Bombers de Mallorca siguen trabajando hoy por la tarde en la extinción del fuego, que estaba aún activo más de 24 horas después de su inicio. Los bomberos se encontraron con que la gran cantidad de basura acumulada en el interior de la casa durante años había actuado como combustible y provocado una enorme carga de fuego que terminó provocando el derrumbe del tejado del inmueble, una casa de pueblo formada por una planta baja y dos pisos, donde vivía una anciana de 78 años, que fue rescatada en buen estado físico en los primeros momentos. Las llamas afectaron a una de las fincas colindantes, donde hay dos viviendas en las que residían cuatro personas, que tuvieron que ser desalojadas. En el otro lado de la finca hay un solar.

La basura se acumulaba hasta las puertas de la calle. / Protección Civil Llucmajor

El fuego, según informaron fuentes de los Bombers de Mallorca y la Policía Local de Llucmajor, se originó sobre las tres y cuarto de la tarde de ayer en el interior de la casa, en el número 75 del Carrer Major de Llucmajor. Las primeras dotaciones de emergencia que acudieron al lugar rescataron a la anciana, de 78 años, en aparente buen estado físico.

Los Bombers de Mallorca movilizaron dotaciones de los parques de Llucmajor, Felanitx y Manacor, y en un principio parecía que no tendrían excesivos problemas para contener las llamas. Sin embargo, una vez en el lugar comprobaron que la casa estaba atestada de basura, con bolsas llenas de revistas que llegaban hasta las puertas de la calle. La gran cantidad de desechos acumulados provocó una enorme carga de fuego, que ha dificultado mucho la extinción. Los bomberos estuvieron rociando agua sobre el inmueble toda la tarde y toda la noche. Continuaron durante la mañana y seguían sin poder sofocar las llamas a primera hora de la tarde, más de 24 horas después.

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Un bombero, durante los trabajos de extinción del fuego en el domicilio. / Protección Civil Llucmajor

El fuego afectó a una vivienda colindante y obligó a desalojar a cuatro personas. La dueña de la casa, una profesora jubilada de 78 años, fue trasladada en ambulancia al hospital de Son Llàtzer, donde estaba siendo atendida en el departamento de Psiquiatría. En el Ayuntamiento de Llucmajor sabían que la mujer sufría síndrome de Diógenes y que acumulaba una gran cantidad de basura en la casa desde hace más de una década, y habían intentado retirar los desechos de la casa, pero no habían obtenido la autorización judicial necesaria.