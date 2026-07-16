Detenidos tres jóvenes por golpear y agredir sexualmente a una chica en la Playa de Palma

Tres jóvenes marroquíes de poco más de veinte años han sido detenidos por la Policía Nacional por propinar una paliza a una chica durante un intento de violación en la madrugada del pasado 30 de junio en la Playa de Palma. Los individuos abordaron a la víctima cuando paseaba por primera línea y la arrastraron hasta la arena. La muchacha se resistió y, tras someterla a tocamientos y propinarle golpes en la cara, se escaparon. Sin embargo, la chica les vio por la zona la semana pasada y les reconoció, lo que permitió a la Policía arrestarles.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada del pasado 30 de junio en s'Arenal, cerca del límite entre Palma y Llucmajor. Una chica caminaba por el paseo de primera línea cuando fue abordada por tres individuos, que intentaron entablar una conversación. La joven les ignoró e trató de proseguir la marcha, pero los hombres la cogieron del cuello por sorpresa y la arrastraron hacia la zona de arena. Una vez a llí trataron de despojarle del pantalón, presuntamente en un intento de violarla.

La chica opuso resistencia. Gritó y se revolvió contra los agresores, que le propinaron puñetazos y patadas en la cara al tiempo que la sometán a tocacamientos sexuales. Sin embargo, ante el alboroto originado optaron por escapar sin consumar la violación, dejando a la víctima con contusiones.

Ese mismo día la joven interpuso una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, que abrió una investigación para tratar de localizar a los agresores.

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Mientras tanto, el pasado martes, la joven reconoció a los tres individuos que la habían agredido en la misma zona. En ese momento iba acompañada por un familiar, que logró retener a dos de los sospechosos hasta la llegada de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional. El tercer individuo escapó, pero fue arrestado poco después. Se trataba de tres jóvenes marroquíes residentes en la zona de s'Arenal, de poco más de veinte años. Están acusados de los delitos de agresión sexual y lesiones.