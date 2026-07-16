Detenido por robar en diversas cajas registradoras de un hotel de Peguera
El individuo se introdujo en un complejo y forzó varios cajetines donde había dinero
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años que presuntamente se coló en la noche del pasado 8 de julio en un complejo hotelero de Peguera, en Calvià, y forzó varias cajas registradoras con dinero.
Los hechos, segun informa la Guardia Civil, ocurrieron de madrugada. El delincuente presuntamente forzó la puerta de un complejo hotelero y una vez en su interior desvalijó la caja registradora del bar de la piscina, y los cajetines de monedas de la lavandería, un billar y varias máquinas expendedoras.
Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calvià arrestaron al presunto ladrón, un hombre de 48 años, por un delito de robo con fuerza.
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