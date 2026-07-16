Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movimiento antiturismoEclipse en MallorcaConcejal de ValldemossaPateras en MallorcaPantallas gigantes Mundial en MallorcaOposiciones sin catalán
instagramlinkedin

Detenido por robar en diversas cajas registradoras de un hotel de Peguera

El individuo se introdujo en un complejo y forzó varios cajetines donde había dinero

Cuartel de la Guardia Civil de Calvià.

Cuartel de la Guardia Civil de Calvià. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años que presuntamente se coló en la noche del pasado 8 de julio en un complejo hotelero de Peguera, en Calvià, y forzó varias cajas registradoras con dinero.

Los hechos, segun informa la Guardia Civil, ocurrieron de madrugada. El delincuente presuntamente forzó la puerta de un complejo hotelero y una vez en su interior desvalijó la caja registradora del bar de la piscina, y los cajetines de monedas de la lavandería, un billar y varias máquinas expendedoras.

Noticias relacionadas

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calvià arrestaron al presunto ladrón, un hombre de 48 años, por un delito de robo con fuerza.

TEMAS

  • Sucesos Mallorca
  • peguera
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
  2. Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma
  3. La sobrina del exalcalde de Alcúdia: 'Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero
  4. Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal
  5. Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma durante más de cuatro horas
  6. Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma
  7. Un motorista belga de 53 años muere en un accidente de tráfico en Felanitx
  8. Un anciano de 95 años recibe una brutal paliza durante un robo en su casa en Alcúdia

Detenido por robar en diversas cajas registradoras de un hotel de Peguera

Detenido por robar en diversas cajas registradoras de un hotel de Peguera

El incendio declarado en la casa de una mujer con síndrome de Diógenes en Llucmajor sigue activo 24 horas después

El incendio declarado en la casa de una mujer con síndrome de Diógenes en Llucmajor sigue activo 24 horas después

Dos arrestados por robar más de seis toneladas de cable de cobre en el aeropuerto de Palma

Dos arrestados por robar más de seis toneladas de cable de cobre en el aeropuerto de Palma

Detenido por amenazar con una sierra a los dueños de un bar de Palma

Detenido por amenazar con una sierra a los dueños de un bar de Palma

Prisión para el delincuente que propinó una paliza al exalcalde de Alcúdia

Prisión para el delincuente que propinó una paliza al exalcalde de Alcúdia

Un conductor que se estrelló contra dos coches estacionados en Palma dice que huyó porque "se quedó en blanco"

Un conductor que se estrelló contra dos coches estacionados en Palma dice que huyó porque "se quedó en blanco"

Detenidos tres jóvenes por golpear y agredir sexualmente a una chica en la Playa de Palma

Detenidos tres jóvenes por golpear y agredir sexualmente a una chica en la Playa de Palma

Condenado un conductor sin carné por darse a la fuga tras un grave atropello en Llucmajor

Condenado un conductor sin carné por darse a la fuga tras un grave atropello en Llucmajor
Tracking Pixel Contents