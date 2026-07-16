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Detenido por amenazar con una sierra a los dueños de un bar de Palma

"¡Os voy a mata a ti y a tu madre, os voy a quemar el bar!", exclamó el hombre cuando le negaron la entrada porque debía varias consumiciones

La sierra intervenida por la Policía Nacional.

La sierra intervenida por la Policía Nacional. / CNP

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

"¡Os voy a matar a ti y a tu madre, os voy a quemar el bar!". Un individuo fue detenido el pasado lunes por amenazar con una sierra a los dueños de un bar de sa Vileta, en Palma, porque le negaron la entrada ya que debía varias consumiciones. Antes de la llegada de la Policía Nacional el hombre trató de deshacerse del arma arrojándola al interior de un restaurante, donde fue hallada por los agentes.

Según informa la Policía, los hechos ocurrieron el martes por la tarde en un bar de sa Vileta, en Palma. Los dueños del establecimiento le negaron la entrada a un individuo porque les debía varias consumiciones. El hombre, que arrastraba un carrito lleno de chatarra, les amenazó entonces con una sierra, al tiempo que exclamaba: "¡Os voy a quemar el bar, os voy a matar a ti y a tu madre!".

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Cuando el hombre se percató de que las víctimas habían avisado a la Policía lanzó la sierra a un restaurante cercano, donde fue localizada por los agentes, que le arrestaron por un presunto delito de amenazas graves.

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