Un conductor que se estrelló contra dos coches estacionados en Palma dice que huyó porque "se quedó en blanco"

Un hombre de 48 años que presuntamente se estrelló contra dos coches aparcados en Palma y se dio a la fuga, volvió poco después al lugar del accidente y admitió su responsabilidad ante los agentes de la Policía Local. "Me he quedado en blanco", afirmó para justificar su huida.

Según informa la Policía Local de Palma, el accidente ocurrió sobre las dos de la tarde del pasado domingo en la calle Arquebisbe Aspàreg, donde un coche se estrelló contra dos vehículos aparcados y se marchó. Tras tener conocimiento del siniestro, se desplazó allí una dotación de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac). Los agentes localizaron los dos coches estacionados, que habían sufrido importantes daños materiales. Los policías concluyeron que los vehículos, que estaban aparcados en el margen derecho de la calle, habían sido golpeados por un tercer coche. El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos fue desplazado y acabó empotrado en la fachada de un edificio.

Uno de los coches impactó contra una fachada. / Policía Local de Palma

El vehículo causante del accidente ya no estaba allí, por lo que los policías iniciaron una investigación para tratar de localizarlo y tomaron muestras de los restos que habían quedado en el lugar. En ese momento se presentó un hombre a pie, un español de 48 años, que admitió ser el responsable del siniestro. El hombre acompañó a la patrulla a una calle cercana donde había aparcado su coche tras la huida.

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Otro de los coches afectados por la colisión. / Policía Local de Palma

Según su versión, cuando circulaba hacia la plaza Miquel Dolç perdió el control del vehículo, se desvió a la derecha y golpeó los dos coches. Entonces, dijo, "se quedó en blanco" y se marchó del lugar. Poco después, cuando recapacitó, regresó y admitió su autoría ante los policías. Los agentes le realizaron el test de alcoholemia, que dio negativo.