Condenado un conductor sin carné por darse a la fuga tras un grave atropello en Llucmajor

Un conductor sin carné fue condenado ayer a tres meses de prisión por darse a la fuga tras un grave atropello en una finca de Llucmajor. El acusado se marchó del lugar después de que su camión arrollase a un hombre, que estuvo tres horas sin asistencia y sufre graves secuelas. En la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Palma, se declaró autor de delitos contra la seguridad vial con la atenuante de reparación del daño, ya que ha consignado 30.000 euros para resarcir a la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde del 9 de octubre de 2021. El acusado conducía una furgoneta y se dirigió a una finca pese a tener el carné retirado por conducir ebrio y causar lesiones a una persona. Cuando se marchaba del lugar y mientras la víctima iba a cerrar la puerta del terreno, el perjudicado fue arrollado por el camión del acusado, que se había apeado dejando el motor en marcha y el freno de mano activado. Pero el dispositivo falló y el vehículo circuló hacia atrás y atropelló a la víctima.

El acusado sacó al hombre de debajo del camión y, al ver que no respondía, se marchó del lugar. Dejó a la víctima inconsciente y tumbada en el suelo. No recibió auxilio hasta que a las cinco de la tarde recobró la conciencia y pidió ayuda a gritos, lo que alertó a los vecinos de la zona.

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El hombre sufrió lesiones muy graves y tuvo que ser hospitalizado. Tardó casi dos años en recuperarse y le han quedado graves secuelas.