Dos arrestados por robar más de seis toneladas de cable de cobre en el aeropuerto de Palma
La Guardia Civil descubrió que dos trabajadores de las obras de la Terminal D del recinto habían vendido grandes cantidades de metal a empresas de reciclaje
El material sustraído está valorado en 73.000 euros, y estaba destinado a las instalaciones eléctricas de los futuros locales comerciales
Más de 2,6 kilómetros de cable de cobre, con un peso de 6,1 toneladas y un valor de 73.000 euros, desaparecieron el pasado mes de mayo en las obras de remodelación de la Terminal D del aeropuerto de Palma. La investigación de la Guardia Civil ha conducido ahora a la detención de dos trabajadores, con acceso a la zona restringida, y que habrían vendido el material a distintas empresas de reciclaje, por el que obtuvieron unos 24.000 euros.
Según informa la Guardia Civil, el pasado mes de mayo recibieron una denuncia de los responsables de las obras de remodelación de la Terminal D del aeropuerto de Palma, que habían detectado la desaparición de una gran cantidad de cable de cobre destinado a las instalaciones eléctricas de los futuros locales comerciales. Se trataba de 2.600 metros de cable, valorado en unos 73.000 euros.
El caso quedó en manos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del aeropuerto, que puso en marcha una investigación. Los agentes revisaron las ventas de particulares en centros de reciclaje de la isla, cotejándolos con el listado de personal que tenía acceso a la zona en obras cuando se produjo el robo. Estas gestiones permitieron localizar a dos trabajadores de las obras que habían realizado numerosas ventas de cable de cobre en centros de reciclaje. En total, más de seis toneladas, por las que habían recibido 24.000 euros.
El cable retirado durante las obras debía seguir un procedimiento reglado para su gestión como residuo, para el que estos dos trabajadores no estaban autorizados
Tras cotejar estos datos con los registros de acceso a la zona y otras diligencias, los guardias civiles arrestaron a los sospechosos, dos hombres de 46 y 48 años, por un delito de robo con fuerza.
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