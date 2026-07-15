Detenido por intimidar a una anciana para sustraerle dinero en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación después de que accediera a la casa de una mujer de avanzada edad, aprovechando que la puerta estaba rota, y le exigiera dinero con la excusa de que había defendido muchas veces a su hijo en prisión.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la mujer, que reconoció al hombre por ser amigo de su hijo, le pidió que se marchara pero éste se negó y le exigió dinero, ya que, según alegó, había defendido en muchas ocasiones a su hijo.

La mujer, asustada por la corpulencia y agresividad del asaltante, le dio dos billetes por un importe de 60 euros y éste se marchó señalando que volvería esa misma tarde.

Localizado con uno de los billetes

Tras ello, la víctima pidió ayuda y se avisó a la Policía Nacional. Al llegar una patrulla a la vivienda, la mujer explicó lo sucedido y los agentes, tras realizar varias batidas por la zona, localizaron a un varón que encajaba con la descripción que había aportado la mujer y que llevaba uno de los billetes.

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El presunto autor reconoció que había accedido a un domicilio para cobrar una deuda de un amigo que estaba en la cárcel, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.