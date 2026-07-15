Detenido por destrozar varios coches para robar herramientas en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 33 años por cometer varios robos con fuerza en vehículos estacionados en la vía pública, después de que fuera localizado con numerosas herramientas profesionales que había sustraído del interior de los turismos.

La intervención se produjo durante la madrugada del pasado domingo, sobre las 4.30 horas, tras recibirse un aviso en el 092 que alertaba de un individuo que estaba fracturando la ventanilla de un coche estacionado en la calle les Rafeletes. Los agentes desplazados al lugar localizaron dos vehículos con las ventanillas laterales traseras rotas y comenzaron la búsqueda del sospechoso, ha informado este miércoles el cuerpo municipal.

Durante el operativo, varios ciudadanos facilitaron información que resultó "determinante" para localizar al presunto autor, ha remarcado la Policía Local. Uno de ellos indicó la dirección por la que había huido y otro propietario afectado explicó que había encontrado su vehículo con daños similares y entregó a los policías un cierre antirrobo de motocicleta de color rojo que había sido utilizado para romper los cristales de los automóviles.

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Una patrulla interceptó al sospechoso en la avenida de Gabriel Roca, con una bolsa que portaba dos taladros, dos radiales, cinco baterías para herramientas portátiles, tres cargadores, destornilladores, alicates, cinceles, una pata de cabra y otros útiles de bricolaje y construcción, además de una tarjeta bancaria a nombre de otra persona. Los propietarios de los vehículos confirmaron que las herramientas habían sido sustraídas de los maleteros de sus coches, por lo que la Policía detuvo al sospechoso, de origen senegalés, por un el robo con fuerza.