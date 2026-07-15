Siniestro
Arde la vivienda de una mujer con síndrome de Diógenes en Llucmajor
El fuego se ha declarado en un domicilio del carrer Major y los Bombers de Mallorca trabajan para extinguirlo
La vivienda de una mujer que sufre síndrome de Diógenes se ha incendiado esta tarde en Llucmajor. Los Bombers de Mallorca y la Policía Local se han movilizado rápidamente para auxiliar a la mujer y sofocar las llamas, que han generado una enorme humareda.
El siniestro se ha declarado hacia las tres de la tarde en un inmueble situado en la calle Major. Varias llamadas han alertado de que salía una densa columna de humo del edificio y al lugar han acudido patrullas de la Policía Local y efectivos de los parques de Llucmajor, Manacor y Felanitx.
Los trabajos de extinción están siendo complicados por la gran cantidad de enseres que la mujer tiene acumulados en su vivienda. Fuentes policiales han explicado que los equipos de emergencias han conseguido rescatarla sana y salva. Los agentes sospechan que ella misma haya provocado el siniestro y que se baraja la opción de solicitar un ingreso forzoso en un centro psiquiátrico para evitar nuevos incidentes y prestarle la atención adecuada a la patología que sufre.
El fuego ha obligado a desalojar una vivienda colindante por el riesgo de que la humareda provocara alguna intoxicación. En principio, no hay que lamentar daños personales. También ha sido necesario cerrar al tráfico la calle Major, una de las principales vías del pueblo, y apartar algunos coches que estaban aparcados en las inmediaciones de la vivienda para evitar que resultaron afectados por el incendio.
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