La sobrina del exalcalde de Alcúdia: "Lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero"

"Entró en la casa, lo tiró al suelo, le pegó una paliza y le robó la cartera y un sobre con dinero", explica Joana, sobrina de Mateu Salord, el exalcalde de Alcúdia de 95 años que anoche sufrió un violento asalto en su domicilio. Salord sigue ingresado en un hospital por las graves lesiones sufridas, "pero está relativamente bien". "Es muy fuerte, consiguió levantarse y pedir ayuda", explica. La mujer quiere dejar claro que el agresor no es un migrante, un bulo que ha corrido por las redes sociales tras el atraco. "Es un alcudienc de toda la vida, drogadicto y multirreincidente", señala, antes de deshacerse en elogios hacia los servicios de emergencias y los vecinos que auxiliaron a su tío y colaboraron en la detención del delincuente.

No era la primera vez que el agresor se presentaba con malas intenciones en la vivienda de Salord, una casa con terreno situada cerca de la iglesia de Alcúdia. "Solía ir a exigirle dinero y mi tío le daba 10 euros y le decía que se marchara", explica esta allegada. Nunca se había mostrado violento con el anciano. Hasta ayer.

El ladrón se presentó en el domicilio de Salord poco después de que su sobrina, que le había dado de cenar, se marchara de allí. "Creo que estaba vigilando", señala la mujer. Según ha explicado el exalcalde de Alcúdia, el delincuente empezó a pedirle dinero y, cuando el anciano se negó, entró en cólera. "Lo primero que hizo es arrancarle la pulsera que llevaba para pedir ayuda en caso de emergencia", cuenta la sobrina de Salord. "Lo tiró al suelo y empezó a darle patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Tiene un ojo morado y muchos golpes en la cara, los brazos y las piernas", añade.

Con la víctima ya completamente indefensa, el ladrón se apropió de su cartera y rebuscó en toda la casa hasta encontrar un sobre con dinero. Luego, se dio a la fuga. Joana celebra que su tío lograra levantarse para pedir auxilio. "Creo que fue por la adrenalina del momento. El otro día se cayó en casa cuando estaba solo y no pudo levantarse", detalla. Cuando el anciano pudo contar lo ocurrido "iba todo ensangrentado, con un ojo morado".

"Iba como loco"

La allegada celebra la rápida intervención de la Policía Local de Alcúdia, la Guardia Civil, los servicios sanitarios y los vecinos, algunos de los cuales cogieron sus motos para ir en busca del agresor. Salord lo conocía bien y pudo identificarlo, lo que permitió que los agentes lo capturasen en cuestión de minutos.

La sobrina del anciano incide en desmentir el bulo que circula por el pueblo, identificando al atracador como un migrante. "Es de Alcúdia de toda la vida y tiene muchos antecedentes", cuenta. Joana, que también lo conocía, se lo encontró poco antes de la agresión en un supermercado "Iba como loco, tenía el mono o algo. Robó cervezas y entró en una pescadería para coger gambas crudas y comérselas", narra.

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El acusado está ya en manos de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación y está ultimando el atestado para poner al sospechoso en las próximas horas a disposición judicial.