Piden nueve años de prisión por una agresión sexual a una joven con discapacidad en Son Servera

La Fiscalía reclamó ayer una condena de nueve años de prisión para un hombre acusado de violar en Son Servera a una joven con discapacidad a la que había conocido a través de Instagram. En el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Palma, el procesado negó tajantemente los cargos. El ministerio público reclama una indemnización de 20.000 euros para la perjudicada. El caso quedó visto para sentencia.

Los hechos, según sostiene la Fiscalía, ocurrieron el 30 de abril de 2020 en Son Servera. El acusado se presentó en el garaje del domicilio de la víctima, con la que había contactado a través de Instagram, tras mantener varias conversaciones con ella. El acusado supuestamente entró con la joven en el garaje y la obligó a quitarse la ropa para luego someterla a tocamientos. La chica le dijo que no quería mantener ningún tipo de relación sexual con él y le rogó que la dejara irse.

El hombre, de acuerdo con el relato de la perjudicada, le dijo que si se negaba cogería un cuchillo y la mataría a ella y a su hermana. Entonces tiró al suelo un colchón y, aprovechándose de su vulnerabilidad y de su estado de pánico, la violó.

El acusado rechazó en la vista oral esta versión de los hechos. Reconoció que conocía a la chica, pero negó haber estado aquel día con ella el garaje y sostuvo que en ningún momento la forzó a mantener relaciones contra su voluntad.

Noticias relacionadas

La fiscal le imputa un delito de agresión sexual con intimidación respecto a una víctima especialmente vulnerable por razón de su discapacidad. La abogada defensora, por su parte, solicita la absolución y destacó que el relato de la joven incurre en "contradicciones" y que no hay pruebas biológicas contra el procesado.