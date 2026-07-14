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Una mujer, en estado crítico tras precipitarse de un cuarto piso en Palma

Ambulancia del SAMU 061

Ambulancia del SAMU 061 / EUROPA PRESS - Archivo

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Redacción Sucesos

Una mujer se encuentra en estado crítico tras caer desde el cuarto piso de un edificio en Palma. La víctima ha sido trasladada en ambulancia hasta el hospital de Son Espases, donde ha quedado ingresada.

Los hechos han ocurrido sobre las 2:45 de la madrugada de este martes en el número 110 de la calle General Riera, cuando una mujer se ha precipitado al vacío desde el cuarto piso del edificio. Inmediatamente varias llamadas han alertado de lo sucedido a los servicios de emergencia. Hasta allí se han desplazado patrullas de la Policía y efectivos del 061.

Una vez en el lugar, los sanitarios han comprobado que la mujer había sufrido lesiones muy graves. Tras estabilizarla, la víctima ha sido trasladada al hospital Son Espases, donde ha quedado ingresada en estado crítico.

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La Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo la caída.

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