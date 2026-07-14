Un motorista belga de 53 años muere en un accidente de tráfico en Felanitx

Un motorista de nacionalidad belga y 53 años ha sido hallado muerto esta mañana en Portocolom, en Felanitx. Según las primeras pesquisas, la víctima ha sufrido un accidente de tráfico durante la madrugada. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes policiales han explicado que el aviso lo ha dado un ciclista que circulaba por la zona poco después de las ocho de la mañana. Al lugar, en el kilómetro 1 de la carretera que enlaza Portocolom con la carretera Ma-4012, han acudido rápidamente una ambulancia del Ib-Salut y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Los efectivos sanitarios han comprobado que la víctima no tenía constantes vitales y solo han podido certificar su fallecimiento. La Guardia Civil ha elaborado un atestado para aclarar en qué circunstancias se ha producido el siniestro. La investigación ha revelado que el motorista, que pilotaba una Honda CB600, se ha salido de la vía por el margen derecho ha acabado en un campo colindante.

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Los agentes han conseguido identificar a la víctima como un hombre belga nacido en 1973. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Medicina Legal de Palma, donde se practicará la autopsia.