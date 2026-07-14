Dos detenidos por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal

Dos hombres fueron detenidos el pasado fin de semana por violar con sumisión química a su compañera de piso en s'Arenal, en Palma. La víctima denunció que los acusados le echaron alguna droga en la bebida y la agredieron sexualmente cuando estaba inconsciente. Aunque apenas recordaba nada de lo ocurrido, sí dijo haber visto a los acusados desnudos junto a ella. Los supuestos violadores quedaron en libertad tras ser presentados en el juzgado de guardia. El magistrado, como medida cautelar, ha dictado sendas órdenes de alejamiento de las víctimas, por lo que los dos hombres han tenido que marcharse de la vivienda donde residían con la chica.

Según han informado fuentes conocedoras del caso, los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada. La víctima es una joven alemana que había venido a Mallorca para trabajar durante los meses de verano en un establecimiento turístico de la zona de s'Arenal. Apenas llevaba unos días en la isla y encontró alojamiento en un piso compartido con dos jóvenes de diferentes países sudamericanos.

La joven acudió a la Policía Nacional para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual por parte de sus dos compañeros de piso. Según su relato, una noche estuvo con ellos de fiesta y quedó inconsciente. Cuando despertó a la mañana siguiente estaba muy aturdida y tenía una gran laguna mental sobre lo ocurrido en las horas anteriores, aunque le vinieron algunos recuerdos. Entre ellos, la imagen de sus dos compañeros completamente desnudos y en actitud sexual a su lado.

En la denuncia, la chica contó que cuando fue al baño esa mañana descubrió que tenía restos de un preservativo en sus genitales, un claro indicio de que había mantenido relaciones sexuales en las horas previas que ella dijo no haber consentido. La joven fue trasladada a un hospital, donde se activó el protocolo para casos de agresión sexual. La mujer fue sometida a un reconocimiento por parte de un médico forense, que tomó diversas muestras para analizarlas, y se informó de lo ocurrido al juzgado de instrucción que se encontraba en funciones de guardia.

Orden de alejamiento

La Policía Nacional puso en marcha una investigación tras recibir la denuncia de la chica. Los agentes llevaron a cabo diferentes gestiones y, tras identificar y localizar a los dos sospechosos, los detuvieron como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Los acusados fueron trasladados a comisaría para ser interrogados y el pasado fin de semana fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Palma.

Tras sus comparecencias, el magistrado acordó la puesta en libertad de los dos sospechosos, pero dictó una orden de protección en favor de la mujer. Los dos hombres tienen prohibido desde entonces comunicarse o acercarse a ella, por lo que se han visto obligados a abandonar la vivienda que compartían con ella y buscar otro alojamiento. La víctima contó horas después que cuando regresó a su domicilio encontró varias luces encendidas, por lo que se está investigando si los sospechosos han incumplido la medida cautelar.

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La Policía Nacional y un juzgado de instrucción de Palma mantienen abierta la investigación y están a la espera de los resultados de varios análisis para avanzar en las pesquisas y esclarecer completamente lo ocurrido.