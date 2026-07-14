Narcotráfico
Detenido un hombre que llevaba 165 gramos de cocaína en Felanitx
El sospechoso fue sorprendido por una patrulla en el camino de Cala sa Nau
La Guardia Civil ha detenido en Felanitx a un hombre de nacionalidad española que llevaba 165 gramos de cocaína. El sospechoso está acusado de un delito contra la salud pública. Según ha informado el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio en el camino de Cala sa Nau, cuando una patrulla que prestaba servicio de prevención de delitos contra el patrimonio en una zona turística observó a un individuo que, al percatarse de la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
Por ello, le entrevistaron y realizaron un cacheo superficial por motivos de seguridad, momento en el cual el individuo extrajo un paquete que ocultaba entre su ropa y lo arrojó al interior de una finca próxima, si bien pudo ser localizado por los guardias civiles. En el interior del paquete hallaron numerosas dosis de cocaína, con un peso aproximado de 165 gramos, preparada para su distribución.
Como resultado de la actuación, la Guardia Civil aprehendió la sustancia estupefaciente e instruyó diligencias por un presunto delito contra la salud pública. El investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quedando la sustancia intervenida pendiente del correspondiente análisis pericial que determinará su naturaleza y peso definitivos.
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