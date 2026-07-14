Declarados dos incendios forestales de madrugada en Bunyola

El Institut Balear de la Natura (Ibanat) y los Bombers de Mallorca se han movilizado hoy para combatir dos incendios forestales declarados en Bunyola.

Uno de los fuegos, con dos focos, ha sido detectado a las tres menos cuarto de la madrugada en la zona de Son Creus. El fuego ha quemado 0,4 hectáreas de pinar y en el mismo han actuado tres autobombas, 22 bomberos forestales, entre ellos dos técnicos, y tres agentes de Medio Ambiente.

Noticias relacionadas

Además, a las 8.36 horas ha quedado extinguido otro incendio de pequeñas dimensiones que ha afectado a pinar del Coll d'Honor de Bunyola.