Declarado un incendio forestal de gravedad 0 en Son Creus, en Bunyola
Los bomberos trabajan en la extinción de otro fuego en el Coll d'Honor de Bunyola
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EFE
Un incendio forestal de gravedad potencial 0 se ha declarado en la madrugada de este martes en la zona de Son Creus, en el municipio mallorquín de Bunyola, donde trabajan medios terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).
Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en las labores de extinción intervienen dos autobombas, 19 bomberos forestales, entre ellos un técnico, y un agente de Medio Ambiente.
El incendio se ha declarado a las 2.42 horas y, por el momento, no se ha informado sobre la superficie afectad.
Además, también se ha declarado otro fuego, a las 8.20 horas, en el Coll d'Honor de Bunyola, que por ahora también es de gravedad 0.
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