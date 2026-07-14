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Agresión

Un anciano de 95 años recibe una brutal paliza durante un robo en su casa en Alcúdia

La víctima fue asaltada el lunes por la noche en su domicilio por un delincuente habitual, que fue capturado por la Policía Local

El perjudicado recibió golpes por todo el cuerpo y fue trasladado a un hospital, pero está fuera de peligro

Agentes de la Policía Local de Alcúdia.

Agentes de la Policía Local de Alcúdia. / Policía Local de Alcúdia

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Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un anciano de 95 años recibió el lunes por la noche una brutal paliza por parte de un delincuente que se coló en su casa de Alcúdia para robarle. La víctima sufrió lesiones por todo el cuerpo y fue trasladado en ambulancia a un hospital. En principio, no se teme por su vida. La Policía Local consiguió detener al sospechoso, un hombre de 51 años con varios antecedentes, poco después del asalto. La Guardia Civil ha asumido la investigación del violento atraco.

Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron a última hora de la tarde de ayer en la vivienda del anciano, situada a las afueras de Alcúdia. Según las primeras pesquisas, un hombre conocido en ámbitos policiales por sus múltiples antecedentes, irrumpió en el inmueble y abordó al morador, un anciano de 95 años. Según parece, le exigió que le diera dinero y los objetos de valor que tuviera en la vivienda y empezó a darle patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

El asaltante se dio a la fuga y las fuentes consultadas no han podido precisar si se llevó algo de la vivienda. Fue el propio perjudicado quien pudo dar la voz de alarma y al lugar acudieron rápidamente patrullas de la Policía Local de Alcúdia y de la Guardia Civil.

Los agentes encontraron al anciano malherido, con numerosos golpes por todo el cuerpo, por lo que solicitaron la presencia urgente de una ambulancia. Los efectivos sanitarios asisiteron al hombre y lo trasladaron después a un hospital, donde quedó ingresado.

El nonagenario pudo aportar información clave para identificar al autor del asalto, ya que lo conocía. La Policía Local y la Guardia Civil pusieron en marcha un operativo conjunto de búsqueda para dar con él. Efectivos de la Unidad Tango de motoristas de la Policía Local consiguieron localizar y detenerlo en cuestión de minutos.

El acusado fue trasladado al cuartel de la Policía Local, donde se instruyó un atestado por delitos de robo con violencia, allanamiento de morada y lesiones.

Noticias relacionadas

Se están instruyendo diligencias penales por los presuntos delitos de allanamiento de morada, robo con fuerza y violencia, entre otros que se puedan derivar de la investigación. Estaba previsto que el acusado fuera entregado a la Guardia Civil, que continuará con la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

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