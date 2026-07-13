Tres detenidos al ser sorprendidos 'in fraganti' cuando intentaban robar en una casa en sa Pobla

Tres hombres de 22, 31 y 33 años han sido detenidos por la Guardia Civil cuando intentaban entrar en una vivienda para robar en sa Pobla. Los hechos se produjeron en la madrugada de este domingo, cuando una persona vio a los tres acusados cuando pretendían forzar la cerradura de una vivienda con una barra de hierro a modo de palanca, según ha informado el instituto armado.

Previamente, habían fracturado una pequeña persiana por la que intentaron acceder al interior de la vivienda, pero al llegar los agentes los tres varones abandonaron el lugar a la carrera. Tras realizar varias batidas por la zona, agentes de la Policía Local de sa Pobla localizaron a uno de ellos agazapado entre dos vehículos. El hombre emprendió la huida a pie y, al alcanzarle, mostró una gran resistencia "violenta" antes de ser detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y resistencia grave a la autoridad.

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Los agentes de la Guardia Civil de sa Pobla hicieron diversas gestiones y localizaron después a los otros dos implicados y procedieron a su detención, aunque en este caso por un posible delito de robo con fuerza en grado de tentativa.