Narcotráfico
La Policía desmantela una plantación de marihuana en un piso en Son Gotleu
Los agentes se han incautado de 110 ejemplares y un kilo de hachís
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre español que tenía una plantación de marihuana en una vivienda de Son Gotleu. Los agentes se incautaron de más de 110 plantas, un kilo de hachís
Según ha informado hoy la Policía, el pasado jueves agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo la fase de explotación de la investigación, que se inició al tener conocimiento de que se estaba cultivando marihuana en un domicilio de Son Gotleu para su posterior venta.
En el registro, los agentes encontraron 116 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. La plantación tenía una instalación, dividida en dos estancias, dedicada al cultivo de esta droga. Además, el sistema eléctrico que se utilizaba era ilegal, con el consiguiente riesgo de sobrecarga y, por tanto, con peligro de originarse un incendio.
La Policía también se incautó de una escopeta y una pistola de aire comprimido, más de un kilo de hachís y dinero en efectivo, además de útiles para el cultivo, venta y distribución de marihuana. También hallaron compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo de la plantación fuera fructífero.
Los agentes desmantelaron todas las plantas y solicitaron la destrucción de todas las instalaciones necesarias para el cultivo, como el sistema eléctrico, ventilación e iluminación. El sospechoso fue detenido por delitos de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.
Denuncias anónimas
La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.
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