Un incendio obliga a desalojar varias plantas de un hotel de Magaluf sin causar heridos
El fuego se originó en la sexta planta del establecimiento
EFE
Un incendio declarado este domingo por la noche en un hotel de Magaluf, en el municipio de Calvià, ha obligado a desalojar de forma preventiva las plantas superiores del establecimiento, sin que se hayan registrado heridos ni daños en las habitaciones, han informado los Bomberos de Mallorca.
El fuego se originó a las 21.55 horas en la sexta planta del edificio, considerada un sótano debido a la configuración del hotel, cuyo acceso se realiza por la octava planta.
Como medida preventiva, los equipos de emergencia evacuaron a los ocupantes de las plantas sexta a duodécima, mientras que los huéspedes alojados entre la planta baja y la quinta permanecieron confinados hasta que la situación quedó bajo control.
Los Bomberos de Mallorca han precisado que las habitaciones del establecimiento no se vieron afectadas por el incendio.
Operativo de extinción desplegado
En la extinción del fuego han intervenido efectivos de los parques de Inca y Sóller de los Bomberos de Mallorca, con la colaboración de los Bomberos de Palma.
El incendio fue extinguido y, por el momento, no han trascendido las causas que lo originaron.
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- Condenado un vigilante por robar dinero 29 veces de un furgón blindado en Palma
- La jueza dice que el Ico «es un peligro para cualquiera que se cruce con él»
- El fuego en Mercapalma obliga al desalojo de Son Banya
- Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma durante más de cuatro horas
- La empresa de logística afectada por el incendio de cinco camiones en Mercapalma tasa los daños en 800.000 euros