Un incendio obliga a desalojar varias plantas de un hotel de Magaluf sin causar heridos

Un incendio declarado este domingo por la noche en un hotel de Magaluf, en el municipio de Calvià, ha obligado a desalojar de forma preventiva las plantas superiores del establecimiento, sin que se hayan registrado heridos ni daños en las habitaciones, han informado los Bomberos de Mallorca.

El fuego se originó a las 21.55 horas en la sexta planta del edificio, considerada un sótano debido a la configuración del hotel, cuyo acceso se realiza por la octava planta.

Como medida preventiva, los equipos de emergencia evacuaron a los ocupantes de las plantas sexta a duodécima, mientras que los huéspedes alojados entre la planta baja y la quinta permanecieron confinados hasta que la situación quedó bajo control.

Los Bomberos de Mallorca han precisado que las habitaciones del establecimiento no se vieron afectadas por el incendio.

Los equipos de emergencia evacuaron a los ocupantes de las plantas sexta a duodécima / Bombers de Mallorca

Operativo de extinción desplegado

En la extinción del fuego han intervenido efectivos de los parques de Inca y Sóller de los Bomberos de Mallorca, con la colaboración de los Bomberos de Palma.

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El incendio fue extinguido y, por el momento, no han trascendido las causas que lo originaron.